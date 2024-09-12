Внаслідок удару РФ по Донеччині загинули троє співробітників Червоного Хреста, ще є двоє поранених
Внаслідок ранкового артилерійського обстрілу Віролюбівки Костянтинівської громади Донецької області загинули троє співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ще двоє отримали поранення.
Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, омбудсмен Дмитро Лубінець
Деталі: Філашкін повідомив, що удар стався вранці 12 вересня. Один зі снарядів влучив у територію місцевого підприємства, де перебували люди.
Під час атаки було знищено вантажівку з гуманітарною допомогою та легковий автомобіль.
Омбудсмен, коментуючи ситуацію, зауважив, що загиблі та поранені були штатними працівниками МКЧХ, які перебували у вантажівці під час обстрілу.
Він закликав МКЧХ публічно засудити дії Росії, які є порушенням норм Женевських конвенцій, та висловив обурення відсутністю реакції від міжнародних організацій.
Крім того, під ударом опинився приватний сектор Костянтинівки — там пошкоджені 7 будинків і лінія електропередач.
Передісторія:
- 11 вересня окупанти двічі обстріляли місто Костянтинівка Донецької області, у результаті чого загинули троє мешканців, ще п'ятеро людей були поранені.