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Внаслідок удару РФ по Донеччині загинули троє співробітників Червоного Хреста, ще є двоє поранених

"Українська правда"Четвер, 12 вересня 2024, 15:25
Внаслідок удару РФ по Донеччині загинули троє співробітників Червоного Хреста, ще є двоє поранених
Фото: Володимир Зеленський

Внаслідок ранкового артилерійського обстрілу Віролюбівки Костянтинівської громади Донецької області загинули троє співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ще двоє отримали поранення.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, омбудсмен Дмитро Лубінець

Деталі: Філашкін повідомив, що удар стався вранці 12 вересня. Один зі снарядів влучив у територію місцевого підприємства, де перебували люди.

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Під час атаки було знищено вантажівку з гуманітарною допомогою та легковий автомобіль.

Омбудсмен, коментуючи ситуацію, зауважив, що загиблі та поранені були штатними працівниками МКЧХ, які перебували у вантажівці під час обстрілу.

Він закликав МКЧХ публічно засудити дії Росії, які є порушенням норм Женевських конвенцій, та висловив обурення відсутністю реакції від міжнародних організацій.

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Крім того, під ударом опинився приватний сектор Костянтинівки — там пошкоджені 7 будинків і лінія електропередач.

Передісторія:

Донецька область
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