В результате удара РФ по Донецкой области погибли трое сотрудников Красного Креста, еще есть двое раненых

В результате утреннего артиллерийского обстрела Веролюбовки Константиновской громады Донецкой области погибли трое сотрудников Международного Комитета Красного Креста, еще двое получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, омбудсмен Дмитрий Лубинец

Детали: Филашкин сообщил, что удар произошел утром 12 сентября. Один из снарядов попал по территории местного предприятия, где находились люди.

Реклама:

Во время атаки были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

Омбудсмен, комментируя ситуацию, отметил, что погибшие и раненые были штатными работниками МККК, которые находились в грузовике во время обстрела.

Он призвал МККК публично осудить действия России, которые являются нарушением норм Женевских конвенций, и выразил возмущение отсутствием реакции от международных организаций.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, под ударом оказался частный сектор Константиновки - там повреждены 7 домов и линия электропередач.

Предыстория: