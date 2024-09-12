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В результате удара РФ по Донецкой области погибли трое сотрудников Красного Креста, еще есть двое раненых

"Украинская правда"Четверг, 12 сентября 2024, 15:25
В результате удара РФ по Донецкой области погибли трое сотрудников Красного Креста, еще есть двое раненых
Фото: Владимир Зеленский

В результате утреннего артиллерийского обстрела Веролюбовки Константиновской громады Донецкой области погибли трое сотрудников Международного Комитета Красного Креста, еще двое получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, омбудсмен Дмитрий Лубинец

Детали: Филашкин сообщил, что удар произошел утром 12 сентября. Один из снарядов попал по территории местного предприятия, где находились люди.

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Во время атаки были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

Омбудсмен, комментируя ситуацию, отметил, что погибшие и раненые были штатными работниками МККК, которые находились в грузовике во время обстрела.

Он призвал МККК публично осудить действия России, которые являются нарушением норм Женевских конвенций, и выразил возмущение отсутствием реакции от международных организаций.

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Кроме того, под ударом оказался частный сектор Константиновки - там повреждены 7 домов и линия электропередач.

Предыстория:

Донецкая область
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