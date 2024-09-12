Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ обстріляла касетними боєприпасами Ізюмський район: 2 людини загинули, 7 поранені

Анастасія ПроцЧетвер, 12 вересня 2024, 14:48
РФ обстріляла касетними боєприпасами Ізюмський район: 2 людини загинули, 7 поранені
Ілюстративне фото: Getty Images

Внаслідок російського удару касетними боєприпасами по житловому кварталу в Боровій Ізюмського району на Харківщині загинули дві людини, ще 7 постраждали, горять житлові будинки.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За словами Синєгубова, попередньо, ворог використав касетні боєприпаси, що влучили у житловий квартал. У результаті атаки загинув цивільний чоловік, також з-під завалів деблокували тіло жінки. Наразі відомо про 7 постраждалих. Серед поранених - 3 рятувальники ДСНС.

Реклама:
 
фото: ДСНС

Вони саме гасили пожежу, яка виникла внаслідок "прильоту", як ворог здійснив повторну атаку. Пошкоджені 2 пожежні автоцистерни. Наразі постраждалих госпіталізували до медзакладу, де їм надають всю необхідну допомогу.

Загалом, внаслідок ударів росіян виникли пожежі на чотирьох різних локаціях: горіли торговельний заклад, 2 приватних будинки та трава на відкритій місцевості.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Харківська областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
Харківська область
Знищено 1620 га лісу: на Харківщині повністю ліквідували масштабну лісову пожежу
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з 29 населених пунктів
Окупанти вдарили по Боровій: рятувальники дістали з-під завалів живу жінку
Останні новини
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
16:01
На початку року Залужний був проти наступу України на Курську область – Politico
15:59
відеоУ Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту, евакуювали 300 осіб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: