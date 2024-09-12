РФ обстріляла касетними боєприпасами Ізюмський район: 2 людини загинули, 7 поранені
Внаслідок російського удару касетними боєприпасами по житловому кварталу в Боровій Ізюмського району на Харківщині загинули дві людини, ще 7 постраждали, горять житлові будинки.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: За словами Синєгубова, попередньо, ворог використав касетні боєприпаси, що влучили у житловий квартал. У результаті атаки загинув цивільний чоловік, також з-під завалів деблокували тіло жінки. Наразі відомо про 7 постраждалих. Серед поранених - 3 рятувальники ДСНС.
Вони саме гасили пожежу, яка виникла внаслідок "прильоту", як ворог здійснив повторну атаку. Пошкоджені 2 пожежні автоцистерни. Наразі постраждалих госпіталізували до медзакладу, де їм надають всю необхідну допомогу.
Загалом, внаслідок ударів росіян виникли пожежі на чотирьох різних локаціях: горіли торговельний заклад, 2 приватних будинки та трава на відкритій місцевості.
Що передувало:
- Уночі 12 вересня російські загарбники обстріляли житлові будинки у селі Борова на Харківщині, з-під завалів рятувальники дістали живу літню жінку.