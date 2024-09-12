РФ обстріляла касетними боєприпасами Ізюмський район: 2 людини загинули, 7 поранені

Внаслідок російського удару касетними боєприпасами по житловому кварталу в Боровій Ізюмського району на Харківщині загинули дві людини, ще 7 постраждали, горять житлові будинки.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: За словами Синєгубова, попередньо, ворог використав касетні боєприпаси, що влучили у житловий квартал. У результаті атаки загинув цивільний чоловік, також з-під завалів деблокували тіло жінки. Наразі відомо про 7 постраждалих. Серед поранених - 3 рятувальники ДСНС.

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фото: ДСНС

Вони саме гасили пожежу, яка виникла внаслідок "прильоту", як ворог здійснив повторну атаку. Пошкоджені 2 пожежні автоцистерни. Наразі постраждалих госпіталізували до медзакладу, де їм надають всю необхідну допомогу.

Загалом, внаслідок ударів росіян виникли пожежі на чотирьох різних локаціях: горіли торговельний заклад, 2 приватних будинки та трава на відкритій місцевості.

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