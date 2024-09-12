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РФ обстреляла кассетными боеприпасами Изюмский район: 2 человека погибли, 7 ранены

Анастасия ПроцЧетверг, 12 сентября 2024, 14:48
РФ обстреляла кассетными боеприпасами Изюмский район: 2 человека погибли, 7 ранены
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате российского удара кассетными боеприпасами по жилому кварталу в Боровой Изюмского района Харьковской области погибли два человека, еще 7 пострадали, горят жилые дома.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: По словам Синегубова, предварительно, враг использовал кассетные боеприпасы, которые попали в жилой квартал. В результате атаки погиб гражданский мужчина, также из-под завалов деблокировали тело женщины. Сейчас известно о 7 пострадавших. Среди раненых - 3 спасателя ГСЧС.

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ФОТО: ГСЧС

Они как раз тушили пожар, который возник в результате "прилета", когда враг совершил повторную атаку. Повреждены 2 пожарные автоцистерны. Сейчас пострадавших госпитализировали в медучреждение, где им оказывают всю необходимую помощь.

В общем, в результате ударов россиян возникли пожары на четырех различных локациях: горели торговое заведение, 2 частных дома и трава на открытой местности.

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