Зеленський про загибель членів місії Червоного Хреста: Світ повинен реагувати жорстко й принципово

Після удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині президент Володимир Зеленський закликав світ до рішучіших дій, щоб зупинити терор Російської Федерації.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Станом на зараз відомо про двох поранених – їм надається вся необхідна допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким.

Реклама:

У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі.

Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим – і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру".

Що передувало: 12 вересня внаслідок ранкового артилерійського обстрілу Віролюбівки Костянтинівської громади Донецької області загинули троє співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ще двоє отримали поранення. Було знищено вантажівку з гуманітарною допомогою та легковий автомобіль.

ВІДЕО ДНЯ

Український омбудсман Дмитро Лубінець, коментуючи ситуацію, зауважив, що загиблі та поранені були штатними працівниками МКЧХ, які перебували у вантажівці під час обстрілу. Він закликав МКЧХ публічно засудити дії Росії, які є порушенням норм Женевських конвенцій, та висловив обурення відсутністю реакції від міжнародних організацій.