Зеленский о гибели членов миссии Красного Креста: Мир должен реагировать жестко и принципиально

После удара по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области президент Владимир Зеленский призвал мир к более решительным действиям, чтобы остановить террор Российской Федерации.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "По состоянию на сейчас известно о двух раненых - им оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом. Мои соболезнования родным и близким.

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В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше.

Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушным - и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мира".

Что предшествовало: 12 сентября в результате утреннего артиллерийского обстрела Веролюбовки Константиновской громады Донецкой области погибли трое сотрудников Международного Комитета Красного Креста, еще двое получили ранения. Были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя ситуацию, отметил, что погибшие и раненые были штатными работниками МККК, которые находились в грузовике во время обстрела. Он призвал МККК публично осудить действия России, которые являются нарушением норм Женевских конвенций, и выразил возмущение отсутствием реакции международных организаций.