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В Червоному Хресті відреагували на загибель її трьох працівників на Донбасі: категорично засуджуємо

Олександр ШумілінЧетвер, 12 вересня 2024, 18:01
В Червоному Хресті відреагували на загибель її трьох працівників на Донбасі: категорично засуджуємо
Фото президента Володимира Зеленськ

Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір’яна Сполярич розповіла, що члени організації, які сьогодні загинули від російського обстрілу, мали роздавати дрова і паливні брикети вразливим домогосподарствам у селі Віролюбівці.

Джерело: повідомлення МКЧХ, де наводяться слова Сполярич

Пряма мова: "Я вкрай категорично засуджую напади на персонал Червоного Хреста. Абсолютно неприпустимо, щоб місця роздачі гуманітарної допомоги потрапляли під обстріли. Сьогодні наші серця розбиті, ми оплакуємо втрату наших колег і надаємо допомогу пораненим. Ця трагедія викликає хвилю горя, дуже знайому тим, хто втратив близьких у збройному конфлікті".

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Деталі: В МКЧХ розповіли, що їхня група готувалася до роздачі дров і паливних брикетів на північ від міста Донецька і у цей час автомобілі, якими вони користувалися, потрапили під обстріл. Організація у своєму повідомленні не вказує, хто здійснював обстріл.

Водночас там заявили, що її транспортні засоби чітко позначені емблемою Червоного Хреста.

Передісторія:  

ВІДЕО ДНЯ
  • Внаслідок ранкового російського артилерійського обстрілу Віролюбівки Костянтинівської громади Донецької області загинули троє співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ще двоє людей отримали поранення.

війнаРосія
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