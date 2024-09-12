В Червоному Хресті відреагували на загибель її трьох працівників на Донбасі: категорично засуджуємо

Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір’яна Сполярич розповіла, що члени організації, які сьогодні загинули від російського обстрілу, мали роздавати дрова і паливні брикети вразливим домогосподарствам у селі Віролюбівці.

Джерело: повідомлення МКЧХ, де наводяться слова Сполярич

Пряма мова: "Я вкрай категорично засуджую напади на персонал Червоного Хреста. Абсолютно неприпустимо, щоб місця роздачі гуманітарної допомоги потрапляли під обстріли. Сьогодні наші серця розбиті, ми оплакуємо втрату наших колег і надаємо допомогу пораненим. Ця трагедія викликає хвилю горя, дуже знайому тим, хто втратив близьких у збройному конфлікті".

Реклама:

Деталі: В МКЧХ розповіли, що їхня група готувалася до роздачі дров і паливних брикетів на північ від міста Донецька і у цей час автомобілі, якими вони користувалися, потрапили під обстріл. Організація у своєму повідомленні не вказує, хто здійснював обстріл.

Водночас там заявили, що її транспортні засоби чітко позначені емблемою Червоного Хреста.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ