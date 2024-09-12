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В Красном Кресте отреагировали на гибель ее трех работников на Донбассе: категорически осуждаем

Александр ШумилинЧетверг, 12 сентября 2024, 18:01
В Красном Кресте отреагировали на гибель ее трех работников на Донбассе: категорически осуждаем
Фото президента Володимира Зеленськ

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич рассказала, что члены организации, которые сегодня погибли от российского обстрела, должны были раздавать раздавать дрова и топливные брикеты уязвимым домохозяйствам в селе Веролюбовцы.

Источник: сообщение МККК, где приводятся слова Сполярич

Прямая речь: "Я крайне категорически осуждаю нападения на персонал Красного Креста. Абсолютно недопустимо, чтобы места раздачи гуманитарной помощи попадали под обстрелы. Сегодня наши сердца разбиты, мы оплакиваем потерю наших коллег и оказываем помощь раненым. Эта трагедия вызывает волну горя, очень знакомую тем, кто потерял близких в вооруженном конфликте".

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Детали: В МККК рассказали, что их группа готовилась к раздаче дров и топливных брикетов к северу от города Донецка и в это время автомобили, которыми они пользовались, попали под обстрел. Организация в своем сообщении не указывает, кто осуществлял обстрел.

В то же время там заявили, что ее транспортные средства четко обозначены эмблемой Красного Креста.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В результате утреннего российского артиллерийского обстрела Веролюбовки Константиновской общины Донецкой области погибли трое сотрудников Международного Комитета Красного Креста, еще два человека получили ранения.

войнаРосcия
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