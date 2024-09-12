В Красном Кресте отреагировали на гибель ее трех работников на Донбассе: категорически осуждаем
Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич рассказала, что члены организации, которые сегодня погибли от российского обстрела, должны были раздавать раздавать дрова и топливные брикеты уязвимым домохозяйствам в селе Веролюбовцы.
Источник: сообщение МККК, где приводятся слова Сполярич
Прямая речь: "Я крайне категорически осуждаю нападения на персонал Красного Креста. Абсолютно недопустимо, чтобы места раздачи гуманитарной помощи попадали под обстрелы. Сегодня наши сердца разбиты, мы оплакиваем потерю наших коллег и оказываем помощь раненым. Эта трагедия вызывает волну горя, очень знакомую тем, кто потерял близких в вооруженном конфликте".
Детали: В МККК рассказали, что их группа готовилась к раздаче дров и топливных брикетов к северу от города Донецка и в это время автомобили, которыми они пользовались, попали под обстрел. Организация в своем сообщении не указывает, кто осуществлял обстрел.
В то же время там заявили, что ее транспортные средства четко обозначены эмблемой Красного Креста.
Предыстория:
- В результате утреннего российского артиллерийского обстрела Веролюбовки Константиновской общины Донецкой области погибли трое сотрудников Международного Комитета Красного Креста, еще два человека получили ранения.