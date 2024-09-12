У додатку "Армія+" зареєструвалися вже 200 тисяч військових

У застосунку "Армія+" авторизувались вже 200 тисяч військових, за останній місяць подали 4000 рапортів.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Сьогодні Армія+ дозволяє військовослужбовцям генерувати унікальний номер військовослужбовця під назвою Армія ID, створювати, подавати і погоджувати електронні рапорти та проходити опитування. Зараз триває друге опитування про використання бойових систем у війську. Пройти його військовослужбовці можуть до 20 вересня".

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Деталі: У відомстві додають, що щодня в "Армія+" реєструється в середньому до 10 тисяч захисників і захисниць. Крім того, обробляється дві тисячі запитів на оновлення даних від військовослужбовців, у яких виникли труднощі з авторизацією. Наразі функції Армія+ доступні для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. Згодом застосунок буде масштабований на всі Сили оборони.

Застосунок наразі впроваджують понад 600 військових частин.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

8 серпня в Україні запрацював мобільний застосунок "Армія+", завдяки якому військовослужбовці зможуть надсилати командирам електронні рапорти.

Читати більше в матеріалі "Економічної правди": "Людина знатиме, чи на обліку вона в ТЦК, має бронювання або відстрочку". Як працюватимуть "Армія+" та інші цифрові інструменти для ЗСУ