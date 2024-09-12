В приложении "Армия+" зарегистрировались уже 200 тысяч военных
В приложении "Армия+" авторизовались уже 200 тысяч военных, за последний месяц подали 4000 рапортов.
Источник: пресс-служба Минобороны
Дословно: "Сегодня Армия+ позволяет военнослужащим генерировать уникальный номер военнослужащего под названием Армия ID, создавать, подавать и согласовывать электронные рапорты и проходить опрос. Сейчас идет второй опрос об использовании боевых систем в армии. Пройти его военнослужащие могут до 20 сентября".
Детали: В ведомстве добавляют, что ежедневно в "Армия+" регистрируется в среднем до 10 тысяч защитников и защитниц. Кроме того, обрабатывается две тысячи запросов на обновление данных от военнослужащих, у которых возникли трудности с авторизацией. Сейчас функции Армия+ доступны для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины. Впоследствии приложение будет масштабировано на все Силы обороны.
Приложение сейчас внедряют более 600 воинских частей.
Что предшествовало:
8 августа в Украине заработало мобильное приложение "Армия+", благодаря которому военнослужащие смогут отправлять командирам электронные рапорты.
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