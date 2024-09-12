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В приложении "Армия+" зарегистрировались уже 200 тысяч военных

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 сентября 2024, 19:38
В приложении Армия+ зарегистрировались уже 200 тысяч военных
Фото - Минобороны

В приложении "Армия+" авторизовались уже 200 тысяч военных, за последний месяц подали 4000 рапортов.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Сегодня Армия+ позволяет военнослужащим генерировать уникальный номер военнослужащего под названием Армия ID, создавать, подавать и согласовывать электронные рапорты и проходить опрос. Сейчас идет второй опрос об использовании боевых систем в армии. Пройти его военнослужащие могут до 20 сентября".

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Детали: В ведомстве добавляют, что ежедневно в "Армия+" регистрируется в среднем до 10 тысяч защитников и защитниц. Кроме того, обрабатывается две тысячи запросов на обновление данных от военнослужащих, у которых возникли трудности с авторизацией. Сейчас функции Армия+ доступны для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины. Впоследствии приложение будет масштабировано на все Силы обороны.

Приложение сейчас внедряют более 600 воинских частей.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

8 августа в Украине заработало мобильное приложение "Армия+", благодаря которому военнослужащие смогут отправлять командирам электронные рапорты.

Читать больше в материале "Экономической правды": "Человек будет знать, на учете ли он в ТЦК, имеет бронирование или отсрочку". Как будут работать "Армия+" и другие цифровые инструменты для ВСУ

МинобороныВооруженные силы
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