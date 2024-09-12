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Путін пригрозив, що дозвіл Україні бити вглиб РФ втягне Захід у війну

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 вересня 2024, 19:37
Путін пригрозив, що дозвіл Україні бити вглиб РФ втягне Захід у війну
Володимир Путін, фото: Getty Images

Правитель Росії Володимир Путін заявив у четвер, що нанесення ударів ЗСУ по Росії далекобійною зброєю буде означати пряму участь західних країн у війні, оскільки Україна начебто самотужки не може знаходити цілі без західної розвідки.

Джерело: російський "Коммерсант"

Пряма мова Путіна: "Тому йдеться не про те, щоб дозволяти українському режиму наносити удари по Росії цією зброєю чи не дозволяти. Йдеться про те, щоб ухвалити рішення про те, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у військовому конфлікті чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено - це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, Сполучених Штатів, європейських країн у війні в Україні".

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Деталі: Лідер Кремля переконаний, що наносити удари сучасними високоточними системами великої дальності західного виробництва українська армія не може.

За його словами, якщо Захід допомагатиме Україні бити вглиб Росії, то "зміниться сама суть конфлікту" і Кремль ухвалюватиме відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • За даними видання Politico, Білий дім фіналізує роботу над планом послаблення обмежень на використання Україною зброї, наданої США, для завдання ударів по російській території.
  • Видання The Guardian повідомляло, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії.
  • Президент Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у четвер розповів, що на зустрічі з главами дипломатії США та Великої Британії у середу виклав їм дуже "пряме і детальне" бачення того, яке зняття обмежень на далекобійні удари по Росії необхідне Україні.

ПутінУкраїназброявійна
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