Путин пригрозил, что разрешение Украине бить вглубь РФ втянет Запад в войну
Правитель России Владимир Путин заявил в четверг, что нанесение ударов ВСУ по России дальнобойным оружием будет означать прямое участие западных стран в войне, поскольку Украина якобы самостоятельно не может находить цели без западной разведки.
Источник: российский "Коммерсант"
Прямая речь Путина: "Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО непосредственно участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято - это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне в Украине".
Детали: Лидер Кремля убежден, что наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не может.
По его словам, если Запад будет помогать Украине бить вглубь России, то "изменится сама суть конфликта" и Кремль будет принимать соответствующие решения, учитывая те угрозы, которые нам будут создаваться".
Напомним:
- По данным издания Politico, Белый дом финализирует работу над планом ослабления ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного США, для нанесения ударов по российской территории.
- Издание The Guardian сообщало, что Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.
- Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в четверг рассказал, что на встрече с главами дипломатии США и Великобритании в среду изложил им очень "прямое и детальное" видение того, какое снятие ограничений на дальнобойные удары по России необходимо Украине.