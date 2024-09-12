Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин пригрозил, что разрешение Украине бить вглубь РФ втянет Запад в войну

Станислав ПогориловЧетверг, 12 сентября 2024, 19:37
Путин пригрозил, что разрешение Украине бить вглубь РФ втянет Запад в войну
Владимир Путин, фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин заявил в четверг, что нанесение ударов ВСУ по России дальнобойным оружием будет означать прямое участие западных стран в войне, поскольку Украина якобы самостоятельно не может находить цели без западной разведки.

Источник: российский "Коммерсант"

Прямая речь Путина: "Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО непосредственно участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято - это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне в Украине".

Реклама:

Детали: Лидер Кремля убежден, что наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не может.

По его словам, если Запад будет помогать Украине бить вглубь России, то "изменится сама суть конфликта" и Кремль будет принимать соответствующие решения, учитывая те угрозы, которые нам будут создаваться".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • По данным издания Politico, Белый дом финализирует работу над планом ослабления ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного США, для нанесения ударов по российской территории.
  • Издание The Guardian сообщало, что Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.
  • Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в четверг рассказал, что на встрече с главами дипломатии США и Великобритании в среду изложил им очень "прямое и детальное" видение того, какое снятие ограничений на дальнобойные удары по России необходимо Украине.

ПутинУкраинаоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Фон дер Ляйен объявила распределение портфелей еврокомиссаров: кто получил ключевой для Украины

Россияне ударили по энергетической системе Сум: в некоторых микрорайонах пропал свет и вода

Все новости...
Путин
Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС
Зеленский прокомментировал отказ Монголии арестовать Путина: Ответственность всего мира
Прокурор МУС о вероятности ареста Путина: Не надо разочаровываться. Результат будет, хоть это нелегко
Последние новости
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
16:26
В Грузии прокомментировали слухи о лишении безвиза как "наказание" от ЕС
16:18
"Здесь все хорошо": появились новые подробности о последних мгновениях на борту затонувшего "Титана"
16:13
Нацбанк нашел нарушения в деятельности 8 финансовых компаний
16:09
Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем
16:08
Парламент Грузии принял законы против "ЛГБТ-пропаганды"
16:04
Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 6 человек, среди них – 4 спасателей
16:01
В начале года Залужный был против наступления Украины на Курскую область – Politico
15:59
видеоВ Румынии неизвестный устроил пожар в здании парламента, эвакуировали 300 человек
Все новости...
Реклама:
Реклама: