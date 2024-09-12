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Росіяни поцілили по зерновозу у Чорному морі в економічній зоні Румунії – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 вересня 2024, 20:46
Росіяни поцілили по зерновозу у Чорному морі в економічній зоні Румунії – ЗМІ
Фото: Telegram Зеленського

Британський мовник ВВС з посиланням на свого кореспондента в регіоні Ніка Торпа, повідомив, що берегова охорона Румунії підтвердила, що в ніч із середи на четвер у судно "Aya" з вантажем зерна, що прямувало з України до Єгипту, влучила російська ракета в економічній зоні країни.

Джерело: BBC, Reuters

Деталі: Повідомляється, що за даними відомства, близько 23:00 за місцевим часом у середу, перебуваючи у виключній економічній зоні Румунії приблизно за 55 км від румунського порту Сфанту-Георге в дельті Дунаю, судно повідомило на місцевий пост берегової охорони про вибух на борту.

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Судно зберегло хід і змогло дійти до великого порту Констанца.

Як повідомляє Reuters, британська компанія з морської безпеки Ambrey повідомила, що суховантаж під прапором Сент-Кітс і Невіс був вражений ракетою, запущеною з Росії, після виходу з українського порту Чорноморськ в Одеській області.

Судно зазнало пошкоджень лівого борту, включаючи вантажний трюм і кран, йдеться у повідомленні.

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Дані відстеження судна показали, що останнє місцезнаходження судна було біля румунського порту Констанца.

Джерело в галузі повідомило Reuters, що удар стався неподалік від гирла річки Дунай. Речник ВМС Украї Дмитро Плетенчук, повідомив Reuters, що судно перебувало в морській економічній зоні Румунії.

Військово-морське відомство Румунії заявило, що судно не перебувало в її територіальних водах і що воно не отримувало жодних запитів про допомогу.

У BBC нагадали, що Румунія - член НАТО, але гарантії колективної оборони альянсу поширюються тільки на суверенну територію його країн. Виняткова економічна зона до неї не належить.

Нагадаємо: У четвер президент Володимир Зеленський повідомив, що Росіяя завдала удару у Чорному морі по цивільному вантажному судну, що перевозило пшеницю для Єгипту.

Чорне мореУкраїнаРосіяРумунія
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