Россияне попали по зерновозу в Черном море в экономической зоне Румынии – СМИ

Британский вещатель ВВС со ссылкой на своего корреспондента в регионе Ника Торпа, сообщил, что береговая охрана Румынии подтвердила, что в ночь со среды на четверг в судно "Aya" с грузом зерна, следовавшее из Украины в Египет, попала российская ракета в экономической зоне страны.

Источник: BBC, Reuters

Детали: Сообщается, что по данным ведомства, около 23:00 по местному времени в среду, находясь в исключительной экономической зоне Румынии примерно в 55 км от румынского порта Сфанту-Георге в дельте Дуная, судно сообщило на местный пост береговой охраны о взрыве на борту.

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Судно сохранило ход и смогло дойти до крупного порта Констанца.

Как сообщает Reuters, британская компания по морской безопасности Ambrey сообщила, что сухогруз под флагом Сент-Китс и Невис был поражен ракетой, запущенной из России, после выхода из украинского порта Черноморск в Одесской области.

Судно получило повреждения левого борта, включая грузовой трюм и кран, говорится в сообщении.

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Данные отслеживания судна показали, что последнее местонахождение судна было возле румынского порта Констанца.

Источник в отрасли сообщил Reuters, что удар произошел неподалеку от устья реки Дунай. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщил Reuters, что судно находилось в морской экономической зоне Румынии.

Военно-морское ведомство Румынии заявило, что судно не находилось в ее территориальных водах и что оно не получало никаких запросов о помощи.

В BBC напомнили, что Румыния - член НАТО, но гарантии коллективной обороны альянса распространяются только на суверенную территорию его стран. Исключительная экономическая зона к ней не относится.

Напомним: В четверг президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия нанесла удар в Черном море по гражданскому грузовому судну, перевозившему пшеницу для Египта.