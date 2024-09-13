Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні

Фото зі сторінки фестивалю у Facebook

Міжнародний кінофестиваль у Торонто вирішив скасувати показ фільму "Росіяни на війні" російської пропагандистки Анастасії Трофімової, який відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.

Джерело: генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко у Facebook, посол України в Канаді Юлія Ковалів у Facebook, заява TIFF

Пряма мова Ніколенка: "Припинення Міжнародним кінофестивалю в Торонто показу "Росіяни на війні" колишнім режисером документалістом Russia Today – єдине правильне рішення.

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Цей проєкт вже завдав значної шкоди репутації фестивалю та дав Росії шанс ще більше підірвати демократію.

Ми продовжимо боротися з російською пропагандою в кожному куточку світу, використовуючи всі мирні та законні засоби".

Пряма мова Ковалів: "TIFF скасовує показ пропагандистського фільму Russia at War.

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Шкода, що у своїй аргументації у фестивалю не вистачило сміливості прямо визнати свою глибоку помилку".

Дослівно заява TIFF: "Фактично негайно TIFF змушений призупинити покази фільму "Росіяни на війні" у п'ятницю, суботу та неділю, оскільки нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки.

Хоча ми твердо стоїмо на своїй заяві, яку оприлюднили вчора, це рішення ухвалене з метою забезпечення безпеки всіх гостей, персоналу та волонтерів фестивалю".

Деталі: Такий крок організатори фестивалю назвали "безпрецедентним для TIFF".

Організатори стверджують, що стрічка "у жодному разі не можна вважати російською пропагандою". Вони кажуть, що "розуміють і глибоко відчувають страждання українського народу внаслідок незаконного російського вторгнення".

У заяві вони також зазначають, що цей фільм мав бути показаний на фестивалі.

Дослівно заява TIFF: "Ми вважаємо, що цей фільм заслужив місце в програмі нашого фестивалю, і ми зобов'язуємося показати його, коли це буде безпечно".

Що передувало: Раніше Міжнародний кінофестиваль у Торонто вирішив не скасовувати показ фільму "Росіяни на війні" російської пропагандистки Анастасії Трофімової, попри протести і заклики не демонструвати стрічку, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.

Передісторія:

Фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив обурення тим, що Венеційський кінофестиваль показав цю стрічку.

Генеральне консульство України в Торонто також висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на тамтешньому міжнародному кінофестивалі.

Українські депутати закликали уряд Канади не допускати пропагандистську стрічку "Росіяни на війні" на фестивалі.

Віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, також засудила показ фільму про російських солдатів "Росіяни на війні" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Знати більше: Чому пропагандистський фільм про "хороших мальчиков" потрапив в програму найпрестижніших кінофестивалів