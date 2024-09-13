Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні

П'ятниця, 13 вересня 2024, 00:52
Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні
Фото зі сторінки фестивалю у Facebook

Міжнародний кінофестиваль у Торонто вирішив скасувати показ фільму "Росіяни на війні" російської пропагандистки Анастасії Трофімової, який відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.

Джерело: генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко у Facebook, посол України в Канаді Юлія Ковалів у Facebook, заява TIFF

Пряма мова Ніколенка: "Припинення Міжнародним кінофестивалю в Торонто показу "Росіяни на війні" колишнім режисером документалістом Russia Today – єдине правильне рішення.

Реклама:

Цей проєкт вже завдав значної шкоди репутації фестивалю та дав Росії шанс ще більше підірвати демократію.

Ми продовжимо боротися з російською пропагандою в кожному куточку світу, використовуючи всі мирні та законні засоби".

Пряма мова Ковалів: "TIFF скасовує показ пропагандистського фільму Russia at War.

ВІДЕО ДНЯ

Шкода, що у своїй аргументації у фестивалю не вистачило сміливості прямо визнати свою глибоку помилку".

Дослівно заява TIFF: "Фактично негайно TIFF змушений призупинити покази фільму "Росіяни на війні" у п'ятницю, суботу та неділю, оскільки нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки.

Хоча ми твердо стоїмо на своїй заяві, яку оприлюднили вчора, це рішення ухвалене з метою забезпечення безпеки всіх гостей, персоналу та волонтерів фестивалю".

Деталі: Такий крок організатори фестивалю назвали "безпрецедентним для TIFF".

Організатори стверджують, що стрічка "у жодному разі не можна вважати російською пропагандою". Вони кажуть, що "розуміють і глибоко відчувають страждання українського народу внаслідок незаконного російського вторгнення".

У заяві вони також зазначають, що цей фільм мав бути показаний на фестивалі.

Дослівно заява TIFF: "Ми вважаємо, що цей фільм заслужив місце в програмі нашого фестивалю, і ми зобов'язуємося показати його, коли це буде безпечно".

Що передувало: Раніше Міжнародний кінофестиваль у Торонто вирішив не скасовувати показ фільму "Росіяни на війні" російської пропагандистки Анастасії Трофімової, попри протести і заклики не демонструвати стрічку, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.

Передісторія:

  • Фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".
  • Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив обурення тим, що Венеційський кінофестиваль показав цю стрічку.
  • Генеральне консульство України в Торонто також висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на тамтешньому міжнародному кінофестивалі.
  • Українські депутати закликали уряд Канади не допускати пропагандистську стрічку "Росіяни на війні" на фестивалі.
  • Віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, також засудила показ фільму про російських солдатів "Росіяни на війні" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Знати більше: Чому пропагандистський фільм про "хороших мальчиков" потрапив в програму найпрестижніших кінофестивалів

Канадакіно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
Канада
Генконсул України у Торонто обурився позицією кінофестивалю щодо стрічки про "хороших окупантів"
Канадський фестиваль попри протести вирішив показати пропагандистський фільм про росіян на війні
Канадська мережа, через яку профінансували стрічку про "хороших окупантів", не показуватиме її
Останні новини
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
16:01
На початку року Залужний був проти наступу України на Курську область – Politico
15:59
відеоУ Румунії невідомий влаштував пожежу в будівлі парламенту, евакуювали 300 осіб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: