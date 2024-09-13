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Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне

Пятница, 13 сентября 2024, 00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
Фото со страницы фестиваля в Facebook

Международный кинофестиваль в Торонто решил отменить показ фильма "Русские на войне" российской пропагандистки Анастасии Трофимовой, который отбеливает российских захватчиков, воюющих в Украине.

Источник: генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко в Facebook, посол Украины в Канаде Юлия Ковалив в Facebook, заявление TIFF

Прямая речь Николенко: "Прекращение Международным кинофестивалем в Торонто показа "Русские на войне" бывшим режиссером документалистом Russia Today - единственное правильное решение.

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Этот проект уже нанес значительный ущерб репутации фестиваля и дал России шанс еще больше подорвать демократию.

Мы продолжим бороться с российской пропагандой в каждом уголке мира, используя все мирные и законные средства".

Прямая речь Ковалив: "TIFF отменяет показ пропагандистского фильма Russia at War.

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Жаль, что в своей аргументации у фестиваля не хватило смелости прямо признать свою глубокую ошибку".

Дословно заявление TIFF: "Фактически немедленно TIFF вынужден приостановить показы фильма "Русские на войне" в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о значительных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности.

Хотя мы твердо стоим на своем заявлении, которое обнародовали вчера, это решение принято с целью обеспечения безопасности всех гостей, персонала и волонтеров фестиваля".

Детали: Такой шаг организаторы фестиваля назвали "беспрецедентным для TIFF".

Организаторы утверждают, что лента "ни в коем случае нельзя считать российской пропагандой". Они говорят, что "понимают и глубоко чувствуют страдания украинского народа в результате незаконного российского вторжения".

В заявлении они также отмечают, что этот фильм должен был быть показан на фестивале.

Дословно заявление TIFF: "Мы считаем, что этот фильм заслужил место в программе нашего фестиваля, и мы обязуемся показать его, когда это будет безопасно".

Что предшествовало: Ранее Международный кинофестиваль в Торонто решил не отменять показ фильма "Русские на войне" российской пропагандистки Анастасии Трофимовой, несмотря на протесты и призывы не демонстрировать ленту, которая отбеливает российских захватчиков, воюющих в Украине.

Предыстория:

  • Фильм "Русские на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, и для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".
  • Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил возмущение тем, что Венецианский кинофестиваль показал эту ленту.
  • Генеральное консульство Украины в Торонто также выразило протест против намерений показать "Русских на войне" на тамошнем международном кинофестивале.
  • Украинские депутаты призвали правительство Канады не допускать пропагандистскую ленту "Русские на войне" на фестивале.
  • Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, также осудила показ фильма о российских солдатах "Русские на войне" на Международном кинофестивале в Торонто.

Знать больше: Почему пропагандистский фильм о "хороших мальчиках" попал в программу самых престижных кинофестивалей

Канадакино
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