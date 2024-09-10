Окупанти з дрона скинули вибухівку на автомобіль в передмісті Херсона: постраждав чоловік

Внаслідок скидання російськими військами вибухівки на дах автомобіля в передмісті Херсона поранень зазнав 55-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, Херсонська обласна військова адміністрація

Деталі: В Херсонській ОВА повідомили, що внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 55-річний чоловік, який перебував в автівці, дістав вибухову травму та уламкове поранення плеча.

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Чоловіка госпіталізували до однієї з херсонських лікарень.

Мрочко зазначив, що атака відбулася близько 11 години в Кіндійці, яка входить до складу Антонівської селищної ради, що в передмісті Херсона.

Передісторія: 10 вересня, російські війська скинули з дрона вибухівку на зупинку громадського транспорту в Херсоні, коли там перебував 65-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та численні уламкові поранення обох ніг.

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8 вересня у Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника. Четверо з них у цей момент перебували у маршрутці, ще двоє – на вулиці.