Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Российский дрон атаковал Херсонскую область: пострадали двое местных жителей

"Украинская правда", Станислав ПогориловПятница, 13 сентября 2024, 10:57
Российский дрон атаковал Херсонскую область: пострадали двое местных жителей
Фото: Getty Images

В результате удара российского беспилотника по селу Велетенское пострадали двое местных жителей, которых госпитализировали с травмами.

Источник: Херсонская областная военная администрация в Telegram

Детали: Утром 13 сентября российский БПЛА атаковал село Велетенское Херсонской области. В результате сброса взрывчатки пострадали 75-летняя женщина и 60-летний мужчина, которые находились на улице во время удара. 

Реклама:

По предварительным данным, пострадавшие получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения конечностей. Обоих пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Читайте также: Сафари на людей: в Херсоне российские военные массово атакуют гражданских с дронов

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Херсонская областьбеспилотникижертвывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP: Путин еще не придумал, чем заменить ядерные угрозы

Cпутник показал, что в Тверской области уничтожено 58 зданий арсенала, железная дорога и поезд

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Все новости...
Херсонская область
Четыре человека ранены на Херсонщине из-за российских ударов
Враг увеличил количество штурмов на юге, больше всего давит на левобережье Днепра – "Таврия"
Российские войска атаковали гражданскую машину в Антоновке: двое пострадавших
Последние новости
09:53
видеоДесантники совершили еще один прорыв границы с Россией
09:45
В Польше говорят о кампании дезинформации России вокруг масштабных наводнений
09:30
Цены на нефть в мире выросли
09:28
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
09:27
Совет Европы будет играть ключевую роль в привлечении РФ к ответственности – генсек
09:03
Шольц радуется победе однопартийцев на местных выборах
08:53
Россияне атаковали "скорую" на Херсонщине: 2 пострадавших
08:30
Харрис опережает Трампа на 5 пунктов – опрос NBC News
08:26
дополнено, фото Количество раненых в Запорожье возросло до 16, среди них ребенок
08:24
Россияне более 60 раз атаковали два направления фронта и забросали УАБами Курщину – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: