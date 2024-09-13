Российский дрон атаковал Херсонскую область: пострадали двое местных жителей

В результате удара российского беспилотника по селу Велетенское пострадали двое местных жителей, которых госпитализировали с травмами.

Источник: Херсонская областная военная администрация в Telegram

Детали: Утром 13 сентября российский БПЛА атаковал село Велетенское Херсонской области. В результате сброса взрывчатки пострадали 75-летняя женщина и 60-летний мужчина, которые находились на улице во время удара.

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По предварительным данным, пострадавшие получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения конечностей. Обоих пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

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