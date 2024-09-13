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Росіяни вдарили по Сумщині: 2 загиблих і 6 поранених, серед них – дитина

"Українська правда"П'ятниця, 13 вересня 2024, 13:40
Росіяни вдарили по Сумщині: 2 загиблих і 6 поранених, серед них – дитина
Фото ОВА

Російська авіація вранці 13 вересня вдарила по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади на Сумщині, внаслідок чого загинули 2 людей, ще 6, серед яких 4-річна дитина, дістали поранення.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація та прокуратура Сумщини у Telegram 

Деталі: У Сумській ОВА повідомили, що пролунали 4 вибухи. 

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фото прокуратури

За даними прокуратури, внаслідок атаки окупантів загинуло двоє чоловіків – 54 та 60 років.  

 
фото прокуратури

Постраждали багатоквартирні житлові будинки та приміщення аптеки, також пошкоджено електропостачання.

Передісторія:

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