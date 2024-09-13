Росіяни вдарили по Сумщині: 2 загиблих і 6 поранених, серед них – дитина

Російська авіація вранці 13 вересня вдарила по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади на Сумщині, внаслідок чого загинули 2 людей, ще 6, серед яких 4-річна дитина, дістали поранення.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація та прокуратура Сумщини у Telegram

Деталі: У Сумській ОВА повідомили, що пролунали 4 вибухи.

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фото прокуратури

За даними прокуратури, внаслідок атаки окупантів загинуло двоє чоловіків – 54 та 60 років.

фото прокуратури

Постраждали багатоквартирні житлові будинки та приміщення аптеки, також пошкоджено електропостачання.

Передісторія:

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13 вересня 2024 року через удар росіян керованою авіаційною бомбою по місту Охтирка Сумської області загинули дві жінки з Охтирського будинку-інтернату для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

12 вересня російські війська завдали по Ямпільській громаді ударів КАБами, було п’ять вибухів. Одна цивільна людина загинула.





