Россияне ударили по Сумской области: 2 погибших и 6 раненых, среди них – ребенок

Российская авиация утром 13 сентября ударила по гражданской инфраструктуре Ямпольской общины в Сумской области, в результате чего погибли 2 человека, еще 6, среди которых 4-летний ребенок, получили ранения.

Источник: Сумская областная военная администрация и прокуратура Сумщины в Telegram

Детали: В Сумской ОВА сообщили, что прозвучали 4 взрыва.

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фото прокуратуры

По данным прокуратуры, в результате атаки оккупантов погибли двое мужчин – 54 и 60 лет.

фото прокуратуры

Пострадали многоквартирные жилые дома и помещения аптеки, также повреждено электроснабжение.

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