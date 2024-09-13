Россияне ударили по Сумской области: 2 погибших и 6 раненых, среди них – ребенок
Пятница, 13 сентября 2024, 13:40
Российская авиация утром 13 сентября ударила по гражданской инфраструктуре Ямпольской общины в Сумской области, в результате чего погибли 2 человека, еще 6, среди которых 4-летний ребенок, получили ранения.
Источник: Сумская областная военная администрация и прокуратура Сумщины в Telegram
Детали: В Сумской ОВА сообщили, что прозвучали 4 взрыва.
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По данным прокуратуры, в результате атаки оккупантов погибли двое мужчин – 54 и 60 лет.
Пострадали многоквартирные жилые дома и помещения аптеки, также повреждено электроснабжение.
Предыстория:
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