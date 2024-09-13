Зеленський: Червоний Хрест побоявся назвати Росію винною в ударі по гуманітарній місії

Президент Володимир Зеленський висловив жаль, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста у своїй реакції побоявся назвати Росію винною в ударі по машинах гуманітарної місії на Донеччині, внаслідок якого загинули троє працівників ЧХ.

Джерело: глава держави, виступаючи на Ялтинській Європейській стратегії (YES)

Пряма мова: "Дуже прикро бачити, що Червоний Хрест у своїй офіційній комунікації побоявся сказати навіть, що це був російський удар. Це наше життя, але це їх обличчя. І це не просто правда — це російський удар, це і є російський терор".

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Що передувало: 12 вересня внаслідок ранкового артилерійського обстрілу Віролюбівки Костянтинівської громади Донецької області загинули троє співробітників МКЧХ, ще двоє отримали поранення. Було знищено вантажівку з гуманітарною допомогою та легковий автомобіль.

В МКЧХ розповіли, що їхня група готувалася до роздачі дров і паливних брикетів на північ від міста Донецька і у цей час автомобілі, якими вони користувалися, потрапили під обстріл. Організація у своєму повідомленні не вказує, хто здійснював обстріл.

Український омбудсман Дмитро Лубінець, коментуючи ситуацію, зауважив, що загиблі та поранені були штатними працівниками МКЧХ, які перебували у вантажівці під час обстрілу. Він закликав МКЧХ публічно засудити дії Росії, які є порушенням норм Женевських конвенцій, та висловив обурення відсутністю реакції від міжнародних організацій.



