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Зеленский: Красный Крест побоялся назвать Россию виновной в ударе по гуманитарной миссии

"Украинская правда", Анастасия ПроцПятница, 13 сентября 2024, 16:34
Зеленский: Красный Крест побоялся назвать Россию виновной в ударе по гуманитарной миссии
Последствия российской атаки по селу Веролюбовка Константиновской громады Донецкой области 12 сентября. фото: Офис генерального прокурора

Президент Владимир Зеленский выразил сожаление, что Международный Комитет Красного Креста в своей реакции побоялся назвать Россию виновной в ударе по машинам гуманитарной миссии в Донецкой области, в результате которого погибли трое работников КК.

Источник: глава государства, выступая на Ялтинской Европейской стратегии (YES)

Прямая речь: "Очень обидно видеть, что Красный Крест в своей официальной коммуникации побоялся сказать, что это был российский удар. Это наша жизнь, но это их лицо. И это не просто правда - это российский удар, это и есть российский террор".

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Что предшествовало: 12 сентября в результате утреннего артиллерийского обстрела Веролюбовки Константиновской общины Донецкой области погибли трое сотрудников МККК, еще двое получили ранения. Были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

В МККК рассказали, что их группа готовилась к раздаче дров и топливных брикетов к северу от города Донецка и в это время автомобили, которыми они пользовались, попали под обстрел. Организация в своем сообщении не указывает, кто осуществлял обстрел.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя ситуацию, отметил, что погибшие и раненые были штатными работниками МККК, которые находились в грузовике во время обстрела. Он призвал МККК публично осудить действия России, которые нарушают нормы Женевских конвенций, и выразил возмущение отсутствием реакции от международных организаций.

ЗеленскийКрасный КрестРосcияжертвы
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