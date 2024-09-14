Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом двомісячної давнини
Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом двомісячної давнини. За словами Зеленського, тоді Трамп був дуже прихильним і розумів, як важко вижити під час війни.
Джерело: Зеленський у розмові з американським журналістом CNN Фарідом Закарією
Деталі: Зеленський також повідомив, що перш за все поділиться мирним планом з президентом США Джо Байденом.
За його словами, буде чесно і правильно поділитися цим мирним планом також з двома кандидатами на пост президента США - Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Також, багато речей залежить від Конгресу США, тому президент покаже мирний план і там.
Після цього мирний план покажуть людям.
Коментуючи останні заяви Трампа, Зеленський сказав, що не розуміє цих заяв, бо не знає, що Трамп мав на увазі.
Пряма мова: "Але моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви - це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні.
Ці заяви, звичайно, змусили нас переживати за наших людей.
Але я мав телефонну розмову з Дональдом Трампом і він був дуже прихильним, ми мали хорошу розмову.
Йдеться про розмову близько двох місяців тому.
Він розуміє, як важко вижити під час війни. Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію".
Ще деталі: Повна версія інтерв'ю вийде в програмі "Fareed Zakaria GPS" цієї неділі на CNN.
Передісторія:
- Під час дебатів кандидатів у президенти США на запитання ведучого дебатів, чи хочете ви, щоб Україна виграла війну, Трамп двічі ухилився від прямої відповіді і сказав, що в інтересах США, щоб війна закінчилися.