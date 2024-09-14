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Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом двомісячної давнини

Олена ІвашківСубота, 14 вересня 2024, 03:23
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом двомісячної давнини
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом двомісячної давнини. За словами Зеленського, тоді Трамп був дуже прихильним і розумів, як важко вижити під час війни.

Джерело: Зеленський у розмові з американським журналістом CNN Фарідом Закарією

Деталі:  Зеленський також повідомив, що перш за все поділиться мирним планом з президентом США Джо Байденом. 

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За його словами, буде чесно і правильно поділитися цим мирним планом також з двома кандидатами на пост президента США - Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Також, багато речей залежить від Конгресу США, тому президент покаже мирний план і там. 

Після цього мирний план покажуть людям.

Коментуючи останні заяви Трампа, Зеленський сказав, що не розуміє цих заяв, бо не знає, що Трамп мав на увазі. 

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Пряма мова: "Але моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви - це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні.

Ці заяви, звичайно, змусили нас переживати за наших людей.

Але я мав телефонну розмову з Дональдом Трампом і він був дуже прихильним, ми мали хорошу розмову.

Йдеться про розмову близько двох місяців тому.

Він розуміє, як важко вижити під час війни. Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію".

Ще деталі: Повна версія інтерв'ю вийде в програмі "Fareed Zakaria GPS" цієї неділі на CNN.

Передісторія: 

  • Під час дебатів кандидатів у президенти США на запитання ведучого дебатів, чи хочете ви, щоб Україна виграла війну, Трамп двічі ухилився від прямої відповіді і сказав, що в інтересах США, щоб війна закінчилися.

ЗеленськийТрампСША
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