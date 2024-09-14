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Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом двухмесячной давности

Алена ИвашкивСуббота, 14 сентября 2024, 03:23
Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом двухмесячной давности
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом двухмесячной давности. По словам Зеленского, тогда Трамп был очень благосклонным и понимал, как трудно выжить во время войны.

Источник: Зеленский в разговоре с американским журналистом CNN Фаридом Закарией

Детали: Зеленский также сообщил, что прежде всего поделится мирным планом с президентом США Джо Байденом. 

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По его словам, будет честно и правильно поделиться этим мирным планом также с двумя кандидатами на пост президента США - Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Также, многие вещи зависят от Конгресса США, поэтому президент покажет мирный план и там. 

После этого мирный план покажут людям.

Комментируя последние заявления Трампа, Зеленский сказал, что не понимает этих заявлений, потому что не знает, что Трамп имел в виду. 

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Прямая речь: "Но моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления - это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны.

Эти заявления, конечно, заставили нас переживать за наших людей.

Но я имел телефонный разговор с Дональдом Трампом и он был очень благосклонным, у нас был хороший разговор.

Речь идет о разговоре около двух месяцев назад.

Он понимает, как трудно выжить во время войны. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию".

Еще детали: Полная версия интервью выйдет в программе "Fareed Zakaria GPS" в это воскресенье на CNN.

Предыстория: 

  • Во время дебатов кандидатов в президенты США на вопрос ведущего дебатов, хотите ли вы, чтобы Украина выиграла войну, Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах США, чтобы война закончились.

ЗеленскийТрампСША
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