Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом двухмесячной давности
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом двухмесячной давности. По словам Зеленского, тогда Трамп был очень благосклонным и понимал, как трудно выжить во время войны.
Источник: Зеленский в разговоре с американским журналистом CNN Фаридом Закарией
Детали: Зеленский также сообщил, что прежде всего поделится мирным планом с президентом США Джо Байденом.
По его словам, будет честно и правильно поделиться этим мирным планом также с двумя кандидатами на пост президента США - Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Также, многие вещи зависят от Конгресса США, поэтому президент покажет мирный план и там.
После этого мирный план покажут людям.
Комментируя последние заявления Трампа, Зеленский сказал, что не понимает этих заявлений, потому что не знает, что Трамп имел в виду.
Прямая речь: "Но моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления - это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны.
Эти заявления, конечно, заставили нас переживать за наших людей.
Но я имел телефонный разговор с Дональдом Трампом и он был очень благосклонным, у нас был хороший разговор.
Речь идет о разговоре около двух месяцев назад.
Он понимает, как трудно выжить во время войны. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию".
Еще детали: Полная версия интервью выйдет в программе "Fareed Zakaria GPS" в это воскресенье на CNN.
Предыстория:
- Во время дебатов кандидатов в президенты США на вопрос ведущего дебатов, хотите ли вы, чтобы Украина выиграла войну, Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах США, чтобы война закончились.