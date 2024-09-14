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Повітряні сили: ППО збила 72 "Шахеди", ще два повернулися у РФ

Роман ПетренкоСубота, 14 вересня 2024, 08:33
Повітряні сили: ППО збила 72 Шахеди, ще два повернулися у РФ
пс

В результаті протиповітряного бою вночі на 14 вересня збито 72 з 76 ворожих ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України, ще два – повернулися в Росію.

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За даними військових, противник атакував 76 "Шахедами" із Курська, Єйська та Чауди.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як раніше повідомляв президент, ППО працювала у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.

ППОПовітряні сили ЗСУ
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