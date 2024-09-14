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Воздушные силы: ПВО сбила 72 "Шахеда", еще два вернулись в РФ

Роман ПетренкоСуббота, 14 сентября 2024, 08:33
Воздушные силы: ПВО сбила 72 Шахеда, еще два вернулись в РФ
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В результате противовоздушного боя ночью на 14 сентября сбито 72 из 76 вражеских ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины, еще два - вернулись в Россию.

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По данным военных, противник атаковал 76 "Шахедами" из Курска, Ейска и Чауды.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как ранее сообщал президент, ПВО работала в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей.

ПВОВоздушные силы ВСУ
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