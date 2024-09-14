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"Шахед" залітав у Білорусь, там підіймали авіацію - Гаюн

Роман ПетренкоСубота, 14 вересня 2024, 12:34
Шахед залітав у Білорусь, там підіймали авіацію - Гаюн
фото: гаюн

Вночі на 14 вересня російський "Шахед" залітав у Білорусь, у небо підіймали авіацію.

Джерело: "Білоруський гаюн"

Деталі: Повідомляється, що о 04:10 дрон-камікадзе перетнув кордон із Білоруссю в районі Лоєва, і провів у повітряному просторі країни близько 30 хвилин.

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Дрон рухався західним курсом, а далі повернув на південний схід і повернувся на територію України. Моніторинги пишуть, що він полетів у район Славутича, де був помічений уже о 05:05.

Відомо, що в момент заходу "Шахеда" в небі над Гомельщиною чергував винищувач ВПС РБ, який був піднятий з аеродрому Барановичі близько 03:40.

Нагадаємо: Унаслідок протиповітряного бою вночі на 14 вересня збито 72 із 76 ворожих ударних БпЛА, ще два полетіли в Росію.

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БілорусьШахед
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