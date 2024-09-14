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"Шахед" залетал в Беларусь, там поднимали авиацию – Гаюн

Роман ПетренкоСуббота, 14 сентября 2024, 12:34
Шахед залетал в Беларусь, там поднимали авиацию – Гаюн
фото: гаюн

Ночью на 14 сентября российский "Шахед" залетал в Беларусь, в небо поднимали авиацию.

Источник: "Беларуский гаюн"

Детали: Сообщается, что в 04:10 дрон-камикадзе пересек границу с Беларусью в районе Лоева, и провёл в воздушном пространстве страны около 30 минут.

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Дрон двигался западным курсом, а далее повернул на юго-восток и вернулся на территорию Украины. Мониторинги пишут, что он полетел в район Славутича, где был замечен уже в 05:05.

Известно, что в момент захода "Шахеда" в небе над Гомельщиной дежурил истребитель ВВС РБ, который был поднят с аэродрома Барановичи около 03:40.

Напомним: В результате противовоздушного боя ночью на 14 сентября сбито 72 из 76 вражеских ударных БпЛА, еще два полетели в Россию.

БеларусьШахед
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