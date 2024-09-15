Сибіга: Україна потребує польських МіГ-29
Україна потребує польських МіГ-29, однак для здійснення передачі необхідна допомога партнерів у питанні повітряного патрулювання над Польщею.
Джерело: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час дискусії в рамках ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві, "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ми маємо чітке розуміння, що є у наших партнерів, і які рішення для цього потрібні. Я дуже радий, що тут із нами Радик Сікорський. Конкретно, ми потребуємо МіГів, які у вас є. А щоб МіГ можна було поставити, необхідно наростити можливості, зокрема ЄС, для патрулювання повітряного простору над Польщею.
Ми дуже сподіваємося, що наші партнери дотримуватимуться логіки відкриття переговорних кластерів паралельно, а не один за одним. Саме паралельно. Ми дуже розраховуємо на підтримку наших союзників по ЄС".
Деталі: Також він наголосив на важливості підтримки України в енергетичній сфері напередодні "важкої зими": "Ті рішення, які сьогодні будуть ухвалені, допоможуть нам мінімізувати можливі ризики".
Окремо він сказав, що Україна очікує важливих рішень під час польського головування в ЄС з 1 січня 2025 року.
Нагадаємо:
- Міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський заявили, що обговорили прогрес стосовно формування так званого Українського легіону на польській території.
- За словами глави українського МЗС, формування Українського легіону, передбаченого двосторонньої безпекової угоди, потребує "відповідних практичних кроків по лінії Міністерств оборони".