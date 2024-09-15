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Сибіга: Україна потребує польських МіГ-29

Олена ІвашківНеділя, 15 вересня 2024, 00:40
Сибіга: Україна потребує польських МіГ-29
Міг-29, фото: Вікіпедія

Україна потребує польських МіГ-29, однак для здійснення передачі необхідна допомога партнерів у питанні повітряного патрулювання над Польщею.

Джерело: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час дискусії в рамках ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми маємо чітке розуміння, що є у наших партнерів, і які рішення для цього потрібні. Я дуже радий, що тут із нами Радик Сікорський. Конкретно, ми потребуємо МіГів, які у вас є. А щоб МіГ можна було поставити, необхідно наростити можливості, зокрема ЄС, для патрулювання повітряного простору над Польщею.

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Ми дуже сподіваємося, що наші партнери дотримуватимуться логіки відкриття переговорних кластерів паралельно, а не один за одним. Саме паралельно. Ми дуже розраховуємо на підтримку наших союзників по ЄС".

Деталі: Також він наголосив на важливості підтримки України в енергетичній сфері напередодні "важкої зими": "Ті рішення, які сьогодні будуть ухвалені, допоможуть нам мінімізувати можливі ризики".

Окремо він сказав, що Україна очікує важливих рішень під час польського головування в ЄС з 1 січня 2025 року.

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Нагадаємо:

  • Міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський заявили, що обговорили прогрес стосовно формування так званого Українського легіону на польській території.
  • За словами глави українського МЗС, формування Українського легіону, передбаченого двосторонньої безпекової угоди, потребує "відповідних практичних кроків по лінії Міністерств оборони".

Польщаавіа
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