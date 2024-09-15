Сибига: Украина нуждается в польских МиГ-29

Украина нуждается в польских МиГ-29, однако для осуществления передачи необходима помощь партнеров в вопросе воздушного патрулирования над Польшей.

Источник: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время дискуссии в рамках ХХ встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы имеем четкое понимание, что есть у наших партнеров, и какие решения для этого нужны. Я очень рад, что здесь с нами Радик Сикорский. Конкретно, мы нуждаемся в МиГах, которые у вас есть. А чтобы МиГ можно было поставить, необходимо нарастить возможности, в частности ЕС, для патрулирования воздушного пространства над Польшей.

Реклама:

Мы очень надеемся, что наши партнеры будут придерживаться логики открытия переговорных кластеров параллельно, а не друг за другом. Именно параллельно. Мы очень рассчитываем на поддержку наших союзников по ЕС".

Детали: Также он отметил важность поддержки Украины в энергетической сфере накануне "тяжелой зимы": "Те решения, которые сегодня будут приняты, помогут нам минимизировать возможные риски".

Отдельно он сказал, что Украина ожидает важных решений во время польского председательства в ЕС с 1 января 2025 года.

РЕКЛАМА:

Напомним: