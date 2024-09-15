ISW: Операція у Курській області стимулювала Росію до обмінів військовополоненими

Українські військові, які повернулися з полону, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна та Росія провели обмін військовополоненими 14 вересня - третій обмін військовополоненими з моменту початку української операції в Курській області, яка, як видається, спричинила короткостроковий ефект збільшення стимулів для Росії до участі в обміні військовополоненими.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Українські офіційні особи повідомили, що Росія повернула Україні 103 полонених, включаючи українських військовослужбовців, які захищали металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі на початку 2022 року, військовослужбовців Національної поліції та Державної прикордонної служби України, військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту України та інших українських військовослужбовців.

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Міністерство оборони Росії заявило 14 вересня, що Україна повернула Росії 103 особи, яких українські сили захопили в Курській області.

Російські джерела припустили, що повернуті російські полонені були військовослужбовцями строкової служби.

Обмін військовополоненими відбувся наступного дня після аналогічного обміну 13 вересня, під час якого повернули по 49 в'язнів з кожної сторони.

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Дослівно: "Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали, що операція під Курськом посилила переговорний потенціал України щодо обміну полоненими з Росією, після того, як Кремль послідовно відкидав спроби України вести переговори про обмін полоненими.

Частота обмінів полоненими між Україною та Росією значно зросла після початку операції українських військ у Курській області 6 серпня, коли обидві сторони обміняли загалом по 267 полонених під час трьох окремих обмінів.

Росія та Україна провели лише три інші обміни полоненими, які охопили приблизно 405 українських військовополонених та 423 російських військовополонених, у період з 1 січня по 6 серпня 2024 року".