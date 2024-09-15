ISW: Операция в Курской области стимулировала Россию к обменам военнопленными

Украинские военные, которые вернулись из плена, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Украина и Россия провели обмен военнопленными 14 сентября - третий обмен военнопленными с момента начала украинской операции в Курской области, которая, как представляется, вызвала краткосрочный эффект увеличения стимулов для России к участию в обмене военнопленными.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские официальные лица сообщили, что Россия вернула Украине 103 пленных, включая украинских военнослужащих, которые защищали металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в начале 2022 года, военнослужащих Национальной полиции и Государственной пограничной службы Украины, военнослужащих Государственной специальной службы транспорта Украины и других украинских военнослужащих.

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Министерство обороны России заявило 14 сентября, что Украина вернула России 103 человека, которых украинские силы захватили в Курской области.

Российские источники предположили, что возвращенные российские пленные были военнослужащими срочной службы.

Обмен военнопленными состоялся на следующий день после аналогичного обмена 13 сентября, во время которого вернули по 49 заключенных с каждой стороны.

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Дословно: "Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали, что операция под Курском усилила переговорный потенциал Украины по обмену пленными с Россией, после того, как Кремль последовательно отвергал попытки Украины вести переговоры об обмене пленными.

Частота обменов пленными между Украиной и Россией значительно возросла после начала операции украинских войск в Курской области 6 августа, когда обе стороны обменяли всего по 267 пленных во время трех отдельных обменов.

Россия и Украина провели только три других обмена пленными, которые охватили примерно 405 украинских военнопленных и 423 российских военнопленных, в период с 1 января по 6 августа 2024 года".