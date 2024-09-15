У Харкові окупанти пошкодили поліклініку та вчинили пожежу у навчальному закладі
Неділя, 15 вересня 2024, 07:40
За ніч 15 вересня російські загарбники двічі вдарили по Харкову.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: 14 вересня о 23:20 ворог випустив по місту дві керовані авіабомби. Виникла пожежа у будівлі навчального закладу, горіла трава у Київському районі.
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15 вересня близько 00:13 ворог влучив у землю на території лікарні Київського району Харкова. Пошкоджено скління будівлі поліклініки.
Нагадаємо:
- Місцева влада повідомляла, що у Харкові в суботу ввечері пролунало кілька вибухів і було влучання в Київському районі.