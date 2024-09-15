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В Харькове оккупанты повредили поликлинику и совершили пожар в учебном заведении

Алена ИвашкивВоскресенье, 15 сентября 2024, 07:40
В Харькове оккупанты повредили поликлинику и совершили пожар в учебном заведении
фото: Дмитрий Ларин, УП

За ночь 15 сентября российские захватчики дважды ударили по Харькову.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: 14 сентября в 23:20 враг выпустил по городу две управляемые авиабомбы. Возник пожар в здании учебного заведения, горела трава в Киевском районе.

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15 сентября около 00:13 враг попал в землю на территории больницы Киевского района Харькова. Повреждено остекление здания поликлиники.

Харьковвойна
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