В Харькове оккупанты повредили поликлинику и совершили пожар в учебном заведении
Воскресенье, 15 сентября 2024, 07:40
За ночь 15 сентября российские захватчики дважды ударили по Харькову.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Детали: 14 сентября в 23:20 враг выпустил по городу две управляемые авиабомбы. Возник пожар в здании учебного заведения, горела трава в Киевском районе.
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15 сентября около 00:13 враг попал в землю на территории больницы Киевского района Харькова. Повреждено остекление здания поликлиники.