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Херсонщина: Росія пошкодила газопровід та десятки будинків, вбила двох цивільних

Роман ПетренкоНеділя, 15 вересня 2024, 09:14
Херсонщина: Росія пошкодила газопровід та десятки будинків, вбила двох цивільних
херсонщина, ілюстративне фото: ОВА

Через російську агресію протягом 15 вересня у Херсонській області 2 людини загинули, ще 7 - дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклади, територію заводу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 22 приватних будинки.

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Також окупанти пошкодили газопровід, господарську споруду, складське приміщення та приватний автомобіль.

За даними влади, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Тягинка, Антонівка, Берислав, Станіслав, Велетенське, Кізомис, Понятівка, Новорайськ, Урожайне, Новоберислав, Степне, Садове, Придніпровське, Зміївка, Дудчани, Архангельське, Любимівка та Херсон.

Херсонська областьвійна
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