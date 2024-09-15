Херсонщина: Россия повредила газопровод и десятки домов, убила двух гражданских

Из-за российской агрессии в течение 15 сентября в Херсонской области 2 человека погибли, еще 7 - получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, территорию завода; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 22 частных дома.

Реклама:

Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку, складское помещение и частный автомобиль.

По данным властей, под вражеским огнем и авиаударами оказались Томина Балка, Тягинка, Антоновка, Берислав, Станислав, Велетенское, Кизомис, Понятовка, Новорайск, Урожайное, Новоберислав, Степное, Садовое, Приднепровское, Змеевка, Дудчаны, Архангельское, Любимовка и Херсон.