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Херсонщина: Россия повредила газопровод и десятки домов, убила двух гражданских

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 09:14
Херсонщина: Россия повредила газопровод и десятки домов, убила двух гражданских
херсонщина, иллюстративное фото: ОВА

Из-за российской агрессии в течение 15 сентября в Херсонской области 2 человека погибли, еще 7 - получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, территорию завода; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 22 частных дома.

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Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку, складское помещение и частный автомобиль.

По данным властей, под вражеским огнем и авиаударами оказались Томина Балка, Тягинка, Антоновка, Берислав, Станислав, Велетенское, Кизомис, Понятовка, Новорайск, Урожайное, Новоберислав, Степное, Садовое, Приднепровское, Змеевка, Дудчаны, Архангельское, Любимовка и Херсон.

Херсонская областьвойна
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