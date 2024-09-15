Bild написав про "план перемоги України" з припиненням вогню, у Зеленського спростували

Німецьке видання Bild написало, що президент Володимир Зеленський готовий запропонувати Росії припинення вогню на частині фронту, його радник це спростував.

Джерело: стаття Bild, радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі "Українській правді"

Деталі: Уранці 15 вересня українські та російські ЗМІ цитували німецький Bild, в якому йшлося про так званий "мирний план Зеленського".

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Згідно з виданням, Зеленський найближчими тижнями поїде до США, щоб представити свою стратегію президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Видання пише, нібито пропозиція включає як вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєнням углиб Росії, так і готовність України погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту – і, таким чином, на тимчасове заморожування ситуації.

Радник президента у коментарі УП запевняє, що це неправда, і німецьке видання не могло бачити цей документ.

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Пряма мова Литвина: "Bild поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з "Більдом" не говорив.

Мінськ-3 або будь-який інший формат ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки.

План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам, бо Сполучені Штати здатні забезпечити реалізацію його наповнення".

Нагадаємо: Зеленський раніше казав, що все, що є замороженим конфліктом, є війною – повільною війною, або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами.