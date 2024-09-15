Bild написал о "плане победы Украины" с прекращением огня, у Зеленского опровергли
Немецкое издание Bild написало, что президент Владимир Зеленский готов предложить России прекращение огня на части фронта, его советник это опроверг.
Источник: статья Bild, советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии "Украинской правде"
Детали: Утром 15 сентября украинские и российские СМИ цитировали немецкий Bild, в котором говорилось о так называемом "мирном плане Зеленского".
Согласно изданию, Зеленский в ближайшие недели поедет в США, чтобы представить свою стратегию президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.
Издание пишет, якобы предложение включает как требование разрешить удары западным дальнобойным вооружением вглубь России, так и готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на определенных участках фронта - и, таким образом, на временное замораживание ситуации.
Советник президента в комментарии УП уверяет, что это неправда, и немецкое издание не могло видеть этот документ.
Прямая речь Литвина: "Bild распространил фейк. План победы Бильд не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку Плана победы, никто с "Бильдом" не говорил.
Минск-3 или любой другой формат никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят. И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно План победы Украины, а не капитуляции или заморозки.
План победы будет представлен сначала именно Соединенным Штатам, потому что Соединенные Штаты способны обеспечить реализацию его наполнения".
Напомним: Зеленский ранее говорил, что все, что является замороженным конфликтом, является войной - медленной войной, или медленной оккупацией, или замороженным конфликтом между сторонами.