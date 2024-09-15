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План перемоги України містить 4 основні пункти і один додатковий – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 15 вересня 2024, 18:06
План перемоги України містить 4 основні пункти і один додатковий – Зеленський
Володимир Зеленський і Фарід Закарія, фото ОП

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський має намір представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основних пункти і один, який буде "потрібен після війни".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії, повну версію якого оприлюднила пресслужба президента

Пряма мова: "Я підготував декілька пунктів. Чотири з них – основні пункти. Плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом.

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Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові.

Якщо президент Байден оцінить і підтримає наш план і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові".

Що передувало: У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що всі пункти плану перемоги України, який він планує представити президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти, залежать від рішення Байдена, а не російського правителя Володимира Путіна.

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У серпні на форумі "Україна 2024. Незалежність" Зеленський заявив, що збирається поділитися цим планом з обома кандидатами в президенти США – Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

ЗеленськийБайденмир
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