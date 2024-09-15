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План победы Украины содержит 4 основных пункта и один дополнительный – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 18:06
План победы Украины содержит 4 основных пункта и один дополнительный – Зеленский
Владимир Зеленский и Фарид Закария, фото ОП

План победы Украины, который президент Владимир Зеленский намерен представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один, который будет "необходим после войны".

Источник: Зеленский в интервью американскому журналисту Фариду Закарии, полную версию которого обнародовала пресс-служба президента

Прямая речь: "Я подготовил несколько пунктов. Четыре из них – основные пункты. Плюс один, который нам нужен после войны. Итак, я поделюсь с Байденом.

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Речь о безопасности, речь о геополитическом месте Украины, речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересны. Но, я думаю, что это главное. Мы готовы.

Если президент Байден оценит и поддержит наш план, и если он и его команда смогут добавить еще что-то, что усилит нашу позицию, мы будем готовы".

Что предшествовало: В этом же интервью Зеленский заявил, что все пункты плана победы Украины, которые он планирует представить президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты, зависят от решения Байдена, а не российского правителя Владимира Путина.

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В августе на форуме "Украина 2024. Независимость" Зеленский заявил, что собирается поделиться этим планом с обоими кандидатами в президенты США - Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

ЗеленскийБайденмир
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