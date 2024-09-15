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Зеленский о дальнобойных ударах по РФ: Мы ждали слишком долго, Россия отвела самолеты

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 18:32
Зеленский о дальнобойных ударах по РФ: Мы ждали слишком долго, Россия отвела самолеты
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что до сих пор не имеет разрешения от США на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ, однако Россия отвела свои самолеты на большее расстояние.

Источник: Зеленский в интервью американскому журналисту Фариду Закарии, полную версию которого обнародовала пресс-служба президента

Прямая речь: "У нас были встречи с официальными лицами (США – ред.), я сказал: мы ждали слишком долго. Теперь Россия начала отводить свои самолеты со 100 км, 150 км, 300 на 500".

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После этого я скажу вам, что теперь нам нужно больше разрешений".

Детали: На уточняющий вопрос журналиста, получила ли Украина уже разрешение на дальнобойные удары по территории РФ от США, Зеленский сказал: "Нет, до сих пор нет".

Что предшествовало: По данным Reuters, Украина сперва просила США использовать ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских авиабаз, однако теперь потенциальные цели для украинских дальнобойных ударов включают российские военные командные центры, склады горючего и вооружения, а также места сосредоточения войск.

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31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что во время встречи с высокопоставленными чиновниками США передал список целей, которые Киев хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

12 сентября российский правитель Владимир Путин заявил, что разрешение Украине ударять западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.

ЗеленскийСШАпомощь Украинеракетный удар
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