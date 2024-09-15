Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 42, наймолодшому – один рік

постраждала багатоповерхівка в Харкові, фото з Telegram Олега Синєгубова

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова в неділю зросла до 42, серед них четверо дітей.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура

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Пряма мова Терехова: "За оновленими даними, постраждалих – 41. Серед них четверо дітей, найменшій дитині – один рік".

Деталі: Терехов розповів, що росіяни скинули керовану авіабомбу на житловий будинок у Немишлянському районі.

Найбільших руйнувань, включаючи пошкодження перекриттів, зазнали два під'їзди. Вогонь охопив чотири верхні поверхи. Також постраждали щонайменше 12 сусідніх будинків.

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постраждала багатоповерхівка в Харкові, фото з Telegram Терехова

О 20:23 Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 42 людей.

Серед поранених четверо дітей: троє хлопчиків віком 1, 12 та 13 років та 4-річна дівчинка.

Пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки та 19 автомобілів.

Що передувало: У неділю вдень внаслідок російських ударів по Харкову постраждала багатоповерхівка, там виникла пожежа, було відомо про 35 поранених.