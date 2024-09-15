Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 42, наймолодшому – один рік
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова в неділю зросла до 42, серед них четверо дітей.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура
Пряма мова Терехова: "За оновленими даними, постраждалих – 41. Серед них четверо дітей, найменшій дитині – один рік".
Деталі: Терехов розповів, що росіяни скинули керовану авіабомбу на житловий будинок у Немишлянському районі.
Найбільших руйнувань, включаючи пошкодження перекриттів, зазнали два під'їзди. Вогонь охопив чотири верхні поверхи. Також постраждали щонайменше 12 сусідніх будинків.
О 20:23 Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 42 людей.
Серед поранених четверо дітей: троє хлопчиків віком 1, 12 та 13 років та 4-річна дівчинка.
Пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки та 19 автомобілів.
Що передувало: У неділю вдень внаслідок російських ударів по Харкову постраждала багатоповерхівка, там виникла пожежа, було відомо про 35 поранених.