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Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 42, самому младшему – один год

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 18:55
Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 42, самому младшему – один год
пострадавшая многоэтажка в Харькове, фото из Telegram Олега Синегубова

Число пострадавших в результате обстрела Харькова в воскресенье возросло до 42, среди них четверо детей.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура

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Прямая речь Терехова: "По обновленным данным, пострадавших – 41. Среди них четверо детей, самому маленькому ребенку – один год".

Детали: Терехов рассказал, что россияне сбросили управляемую авиабомбу на жилой дом в Немышлянском районе.

Наибольшие разрушения, включая повреждения перекрытий, получили два подъезда. Огонь охватил четыре верхних этажа. Также пострадали не менее 12 соседних домов.

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пострадавшая многоэтажка в Харькове, фото из Telegram Терехова
пострадавшая многоэтажка в Харькове, фото из Telegram Терехова

В 20:23 Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество пострадавших возросло до 42 человек.

Среди раненых четверо детей: трое мальчиков 1, 12 и 13 лет и 4-летняя девочка.

Повреждены по меньшей мере три многоэтажки и 19 автомобилей.

Что предшествовало: В воскресенье днем ​​в результате российских ударов по Харькову пострадала многоэтажка, там возник пожар, было известно о 35 раненых.

Харьковвойнадети
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