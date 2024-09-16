У Києві та області працювала ППО по ворожих БпЛА
Понеділок, 16 вересня 2024, 01:54
Вночі 16 вересня у Києві та області сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.
Дослівно КОВА: "Сили ППО працюють по ворожих БпЛА".
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Деталі: О 2:01 начальник КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО у столиці.
Пряма мова Попка: "В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги".
Оновлено: О 2:36 у КМВА зазначили, що на підступах до Києва працює ППО.
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О 3:23 КОВА ще раз повідомила, що в області працює ППО.
О 5:10 у Києві оголосили відбій повітряної иривоги.
Що передувало: У столиці та Київській області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.