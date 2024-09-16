Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

У Києві та області працювала ППО по ворожих БпЛА

Ольга Глущенко Понеділок, 16 вересня 2024, 01:54
У Києві та області працювала ППО по ворожих БпЛА
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 16 вересня у Києві та області сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.

Джерело: КОВА, КМВА

Дослівно КОВА: "Сили ППО працюють по ворожих БпЛА".

Реклама:

Деталі: О 2:01 начальник КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО у столиці.

Пряма мова Попка: "В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги".

Оновлено: О 2:36 у КМВА зазначили, що на підступах до Києва працює ППО.

РЕКЛАМА:

О 3:23 КОВА ще раз повідомила, що в області працює ППО.

О 5:10 у Києві оголосили відбій повітряної иривоги.

Що передувало: У столиці та Київській області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Київська областьППОбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

Усі новини...
Київська область
Уламки "Шахеда" поранили жінку на Київщині – ОВА
Якість води у місцях водозаборів Києва і Броварів у межах норми – Міндовкілля
Забруднення Десни дісталося Київщини – Держводагенство
Останні новини
00:31
кіберспортNAVI виграли престижний турнір
00:19
фото, доповненоАтака КАБ на Запоріжжя: п’ятеро поранених і зруйновані будівлі
23:45
Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року
23:30
Росіяни скинули 27 КАБів на Курську область – Генштаб
23:14
У Запоріжжі пролунали вибухи
23:04
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
22:37
У Кишиневі прибічники олігарха-втікача Шора мітингували проти євроінтеграції
22:14
відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
22:11
У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів
21:51
У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці без світла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: