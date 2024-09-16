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В Киеве и области работала ПВО по вражеским БпЛА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 сентября 2024, 01:54
В Киеве и области работала ПВО по вражеским БпЛА
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

Ночью 16 сентября в Киеве и области силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

Источник: КОВА, КГВА

Дословно КОВА: "Силы ПВО работают по вражеским БпЛА".

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Детали: В 2:01 начальник КГВА Сергей Попко сообщил о работе ПВО в столице.

Прямая речь Попко: "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги".

Обновлено: В 2:36 в КГВА отметили, что на подступах к Киеву работает ПВО.

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В 3:23 КОВА еще раз сообщила, что в области работает ПВО.

В 5:10 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Что предшествовало: В столице и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

Киевская областьПВОбеспилотники
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