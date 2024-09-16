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Росія зіштовхнеться з дефіцитом озброєння для війни проти України – ISW

Ольга Глущенко Понеділок, 16 вересня 2024, 05:44
Росія зіштовхнеться з дефіцитом озброєння для війни проти України – ISW
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Експерти Інституту вивчення війни вказують на те, що Росія зіштовхнеться з нестачею озброєння та матеріальних засобів для війни проти України і поглибить залежність у цьому питанні від іноземних партнерів.

Джерело: ISW

Дослівно: "Росія, ймовірно, зіткнеться зі зростаючими проблемами у виробництві та закупівлі матеріальних засобів, необхідних для російських операцій в Україні, і Кремль, ймовірно, буде все більше залежати від іноземних партнерів у задоволенні своїх потреб у матеріальних засобах".

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Деталі: Аналітики зазначають, що російські військові значною мірою покладаються на відновлення запасів озброєння і військової техніки радянських часів, особливо бронетехніки, для підтримки темпів своїх наступальних операцій в Україні.

Дослівно: "Російській владі, ймовірно, доведеться ще більше мобілізувати російську економіку і оборонну промисловість та інвестувати в розбудову потенціалу, якщо російські військові мають намір підтримувати нинішній темп операцій у середньостроковій і довгостроковій перспективі, оскільки Росія вичерпує свої обмежені радянські запаси, але неясно, чи зможе російська оборонна промисловість виробляти достатньо продукції, щоб витримати високий рівень втрат техніки, яких зазнають російські війська в Україні, навіть за умови подальшої економічної мобілізації".

Деталі: Раніше ISW вже оцінював, що зусилля Росії з розширення свого ОПК навряд чи будуть стійкими в середньостроковій і довгостроковій перспективі через очікуваний дефіцит робочої сили і вплив західних санкцій.

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Керівник Головного управління військової розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов звернув увагу на роль Північної Кореї як найвпливовішого військового союзника Росії.

Він зазначив, що поставки північнокорейських артилерійських боєприпасів до Росії мають прямий і швидкий вплив на динаміку війни, причому українські війська відчувають підвищення темпу російських операцій вже через кілька днів після прибуття артилерійських боєприпасів, наданих Північною Кореєю.

Як повідомлялося, Північна Корея поставила в Росію 4,8 мільйона артилерійських боєприпасів станом на червень 2024 року.

Дослівно: "Підтримка Північної Кореї раніше дозволяла Росії зберігати значну артилерійську перевагу над Україною, і Росія використовувала ці переваги для підтримки послідовних наступальних операцій, спрямованих на те, щоб не дати українським військам змоги перехопити ініціативу".

Деталі: ISW зазначає, що російська влада останнім часом активізувала військову співпрацю з Північною Кореєю, про що свідчить візит голови Ради безпеки Росії Сергія Шойгу до Пхеньяна 13 вересня і візит Путіна в червні 2024 року, коли Путін підписав угоду про всеосяжне стратегічне партнерство з президентом Північної Кореї Кім Чен Ином.

На думку експертів, поглиблення військового партнерства Росії з Північною Кореєю є символічним для відносин, які Росія прагне побудувати з Іраном, КНР та іншими бажаними партнерами.

Дослівно: "Росія, ймовірно, зіткнеться зі скороченням запасів озброєнь і техніки і буде намагатися компенсувати цей дефіцит, якщо вона не зможе масштабно обійти західні санкції і значно розширити свою взаємодію з іноземними партнерами, щоб отримати достатню кількість військової техніки, комплектуючих і товарів подвійного призначення".

Ключові висновки ISW за 15 вересня:

  • Як повідомляється, Росія прагне досягти вирішальної перемоги в Україні до 2026 року, перш ніж ймовірні середньо- та довгострокові економічні обмеження та обмеження у формуванні збройних сил почнуть суттєво погіршувати здатність Росії підтримувати свої військові зусилля в Україні.
  • Росія, ймовірно, зіткнеться зі зростаючими проблемами у виробництві та закупівлі матеріальних засобів, необхідних для російських операцій в Україні, і Кремль, вирогідно, буде все більше залежати від іноземних партнерів у задоволенні своїх потреб у матеріальних засобах.
  • Радник Президента України Олександр Камишин заявив 15 вересня, що Україна розпочала серійне виробництво 155-мм артилерійських снарядів.
  • Міністерство оборони Росії оперативно відреагувало на обурення ультранаціоналістів навколо суперечливої загибелі двох операторів безпілотників в Україні, підкресливши, що російська влада продовжує приділяти значну увагу реакції з боку ультранаціоналістичної спільноти.
  • Російські ультранаціоналістичні блогери високо оцінили реакцію МО Росії на загибель операторів безпілотників, але висловили занепокоєння щодо здатності Міноборони вирішити системні проблеми, які призвели до загибелі.
  • Командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов активізував зусилля Кремля щодо проведення обміну військовополоненими на солдатів, які захищали Курську область від українського вторгнення, одночасно намагаючись апелювати як до МО РФ, так і до жорстко налаштованих представників чеченського суспільства.
  • За повідомленнями, українські війська просунулися у Глушковському районі Курської області, а російські війська, за повідомленнями, відвоювали територію в цьому районі. Українські війська продовжують наступальні операції на всій лінії фронту в Курській області, а російські війська просунулися вперед на цій ділянці фронту.
  • Крім того, російські загарбники просунулися біля Сватового, Сіверська і Донецька.
  • Російська влада продовжує посилювати механізми примусу для підтримки поточної криптомобілізації, щоб уникнути проведення більш широкої мобілізації.

ISWвійнаРосіязброя
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