Россия столкнется с дефицитом вооружения для войны против Украины – ISW

Эксперты Института изучения войны указывают на то, что Россия столкнется с нехваткой вооружения и материальных средств для войны против Украины и углубит зависимость в этом вопросе от иностранных партнеров.

Источник: ISW

Дословно: "Россия, вероятно, столкнется с растущими проблемами в производстве и закупке материальных средств, необходимых для российских операций в Украине, и Кремль, вероятно, будет все больше зависеть от иностранных партнеров в удовлетворении своих потребностей в материальных средствах".

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Детали: Аналитики отмечают, что российские военные в значительной степени полагаются на восстановление запасов вооружения и военной техники советских времен, особенно бронетехники, для поддержания темпов своих наступательных операций в Украине.

Дословно: "Российским властям, вероятно, придется еще больше мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность и инвестировать в развитие потенциала, если российские военные намерены поддерживать нынешний темп операций в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку Россия исчерпывает свои ограниченные советские запасы, но неясно, сможет ли российская оборонная промышленность производить достаточно продукции, чтобы выдержать высокий уровень потерь техники, которые понесут российские войска в Украине, даже при условии дальнейшей экономической мобилизации.

Детали: Ранее ISW уже оценивал, что усилия России по расширению своего ОПК вряд ли будут устойчивыми в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за ожидаемого дефицита рабочей силы и влияния западных санкций.

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Руководитель Главного управления военной разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов обратил внимание на роль Северной Кореи как самого влиятельного военного союзника России.

Он отметил, что поставки северокорейских артиллерийских боеприпасов в Россию имеют прямое и быстрое влияние на динамику войны, причем украинские войска ощущают повышение темпа российских операций уже через несколько дней после прибытия артиллерийских боеприпасов, предоставленных Северной Кореей.

Как сообщалось, Северная Корея поставила в Россию 4,8 миллиона артиллерийских боеприпасов по состоянию на июнь 2024 года.

Дословно: "Поддержка Северной Кореи ранее позволяла России сохранять значительное артиллерийское преимущество над Украиной, и Россия использовала эти преимущества для поддержки последовательных наступательных операций, направленных на то, чтобы не дать украинским войскам возможности перехватить инициативу".

Детали: ISW отмечает, что российские власти в последнее время активизировали военное сотрудничество с Северной Кореей, о чем свидетельствует визит председателя Совета безопасности России Сергея Шойгу в Пхеньян 13 сентября и визит Путина в июне 2024 года, когда Путин подписал соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном.

По мнению экспертов, углубление военного партнерства России с Северной Кореей является символическим для отношений, которые Россия стремится построить с Ираном, КНР и другими желаемыми партнерами.

Дословно: "Россия, вероятно, столкнется с сокращением запасов вооружений и техники и будет пытаться компенсировать этот дефицит, если она не сможет масштабно обойти западные санкции и значительно расширить свое взаимодействие с иностранными партнерами, чтобы получить достаточное количество военной техники, комплектующих и товаров двойного назначения".

Ключевые выводы ISW за 15 сентября: