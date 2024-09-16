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Гарріс про імовірний замах на Трампа: "Я засуджую політичне насильство"

Понеділок, 16 вересня 2024, 06:30
Гарріс про імовірний замах на Трампа: Я засуджую політичне насильство
Камала Гарріс. фото: Getty Images

Віце-президентка Камала Гарріс заявила, що вона "стурбована" і засуджує "політичне насильство" після ймовірного замаху на колишнього президента Дональда Трампа в неділю.

Джерело: CNN із посиланням на заяву Гарріс

Пряма мова: "Я глибоко стурбована можливою спробою замаху на колишнього президента Трампа сьогодні.

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У міру того, як ми будемо збирати факти, я буду чітко заявляти: я засуджую політичне насильство.

Ми всі повинні зробити все можливе, щоб цей інцидент не призвів до ще більшого насильства".

"Я вдячна, що колишній президент Трамп у безпеці. Я висловлюю подяку Секретній службі США та партнерам з правоохоронних органів за їхню пильність".

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"Як сказав президент Байден, наша адміністрація забезпечить Секретну службу всіма ресурсами, можливостями та заходами захисту, необхідними для виконання її критично важливої місії".

Що передувало: Після стрілянини на полі для гольфу біля Трампа спецслужби, зокрема ФБР, розслідують можливий замах на Трампа.

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