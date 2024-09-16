Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Харрис о вероятном покушении на Трампа: "Я осуждаю политическое насилие"

Понедельник, 16 сентября 2024, 06:30
Харрис о вероятном покушении на Трампа: Я осуждаю политическое насилие
Камала Харрис. фото: Getty Images

Вице-президент Камала Харрис заявила, что она "обеспокоена" и осуждает "политическое насилие" после вероятного покушения на бывшего президента Дональда Трампа в воскресенье.

Источник: CNN со ссылкой на заявление Харрис

Прямая речь: "Я глубоко обеспокоена возможной попыткой покушения на бывшего президента Трампа сегодня.

Реклама:

По мере того, как мы будем собирать факты, я буду четко заявлять: я осуждаю политическое насилие.

Мы все должны сделать все возможное, чтобы этот инцидент не привел к еще большему насилию".

"Я благодарна, что бывший президент Трамп в безопасности. Я выражаю благодарность Секретной службе США и партнерам из правоохранительных органов за их бдительность".

РЕКЛАМА:

"Как сказал президент Байден, наша администрация обеспечит Секретную службу всеми ресурсами, возможностями и мерами защиты, необходимыми для выполнения ее критически важной миссии".

Что предшествовало: После стрельбы на поле для гольфа возле Трампа спецслужбы, в частности ФБР, расследуют возможное покушение на Трампа.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

Все новости...
Последние новости
01:12
видеоТаврические десантники на Кураховском направлении отбили массированный штурм россиян
00:31
NAVI выиграли престижный турнир
00:19
фото, обновленоНочная атака УАБ на Запорожье: пятеро раненых и разрушенные здания
23:45
Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году
23:30
Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб
23:14
В Запорожье раздались взрывы
23:04
Зеленский заявил, что "план" соратника Трампа привел бы к глобальному конфликту
22:37
В Кишиневе сторонники беглого олигарха Шора митинговали против евроинтеграции
22:14
видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
22:11
В США потерянный кот вернулся домой, самостоятельно преодолев почти 1500 километров
Все новости...
Реклама:
Реклама: