Харрис о вероятном покушении на Трампа: "Я осуждаю политическое насилие"

Вице-президент Камала Харрис заявила, что она "обеспокоена" и осуждает "политическое насилие" после вероятного покушения на бывшего президента Дональда Трампа в воскресенье.

Источник: CNN со ссылкой на заявление Харрис

Прямая речь: "Я глубоко обеспокоена возможной попыткой покушения на бывшего президента Трампа сегодня.

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По мере того, как мы будем собирать факты, я буду четко заявлять: я осуждаю политическое насилие.

Мы все должны сделать все возможное, чтобы этот инцидент не привел к еще большему насилию".

"Я благодарна, что бывший президент Трамп в безопасности. Я выражаю благодарность Секретной службе США и партнерам из правоохранительных органов за их бдительность".

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"Как сказал президент Байден, наша администрация обеспечит Секретную службу всеми ресурсами, возможностями и мерами защиты, необходимыми для выполнения ее критически важной миссии".

Что предшествовало: После стрельбы на поле для гольфа возле Трампа спецслужбы, в частности ФБР, расследуют возможное покушение на Трампа.