У повітряному просторі навколо Києва ППО уразила майже 20 ворожих дронів – КМВА
Вночі 16 вересня сили ППО у повітряному просторі навколо Києва сили ППО уразили майже два десятки ворожих БпЛА.
Джерело: начальник КМВА Сергій Попко
Пряма мова: "Восьма повітряна атака російських окупантів на Київ і це лише за першу половину вересня!
Як і попередні напади - ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт "Shahed".
Але на відміну від останніх атак, ця була масована. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин".
Деталі: Як азначив Попко, на Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами.
Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БпЛА ворога!
Пряма мова: "За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.
Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються".