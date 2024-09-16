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У повітряному просторі навколо Києва ППО уразила майже 20 ворожих дронів – КМВА

Ольга Глущенко Понеділок, 16 вересня 2024, 06:42
У повітряному просторі навколо Києва ППО уразила майже 20 ворожих дронів – КМВА
МОБІЛЬНА ГРУПА ППО, ілюстративне фото з telegram Наєва

Вночі 16 вересня сили ППО у повітряному просторі навколо Києва сили ППО уразили майже два десятки ворожих БпЛА.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Восьма повітряна атака російських окупантів на Київ і це лише за першу половину вересня!

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Як і попередні напади - ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт "Shahed".

Але на відміну від останніх атак, ця була масована. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин".

Деталі: Як азначив Попко, на Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами.

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Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БпЛА ворога!

Пряма мова: "За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.

Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються".

КиївбезпілотникиППО
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